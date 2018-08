Polizei Köln / 180817-5-K Professioneller Trickdieb in Domnähe ...

180817-5-K Professioneller Trickdieb in Domnähe geschnappt - Haft

Köln - Insbesondere auf soeben mit der Bahn eintreffende, asiatische Touristen hatte der nun festgenommene Trickdieb (47) sich nach Erkenntnissen der Polizei Köln in den letzten Wochen kapriziert. Hand in Hand mit Kollegen der Bundespolizei legten Zivilbeamte der Kripo Köln dem Rumänen nun in Domnähe sein perfides Handwerk.

Aufgrund mehrerer Strafanzeigen und der entsprechenden Video-Aufzeichnungen aus dem Domumfeld war der Mann den Zivilfahndern als Mitglied einer organisierten Betrügerbande bereits optisch geläufig. Am Donnerstagmorgen (16. August) fiel der Verdächtige den Beamten des Kriminalkommissariats 51 dann auf der Domplatte ins Auge. Angesichts der sich nähernden Polizisten sprintete er an der Dom-Ostseite über die dortigen Treppen hinab zur Straße Am Domhof. Eine ebenfalls hinzugerufene Bundespolizei-Streife stellte den 47-Jährigen am Kurt-Hackenberg-Platz und nahm ihn fest.

Die Masche des Festgenommenen war immer die Gleiche: Leutselig wandte er sich als vorgeblich selbst Reisender an die den Hauptbahnhof verlassenden Kölnbesucher. Auf Englisch bat der 47-Jährige seine Opfer, mit seiner Digitalkamera ein Foto von ihm vor dem Dom zu fertigen. Prompt gesellten sich dann zwei noch unbekannte Mittäter hinzu, die sich als Zivilpolizisten ausgaben. Das Duo "kontrollierte" dann theatralisch den Komplizen als angeblichen Drogendealer. Anschließend ließen sich die Betrüger auch das Bargeld der Touristen aushändigen, um die Scheine auf Drogenanhaftungen zu überprüfen. Hierbei ließen die Täter dann jeweils einen Teil des Bargelds verschwinden.

Die Bande ist bereits überörtlich in Erscheinung getreten. In Deutschland kann der Festgenommene keinen festen Wohnsitz vorweisen. Er lässt sich anwaltlich vertreten. Noch am Donnerstagnachmittag schickte ein Haftrichter den Trickdieb in Untersuchungshaft. (cg)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw