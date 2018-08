Polizei Köln / 180817-6-K Fernseher mit fremden PayPal-Account ...

180817-6-K Fernseher mit fremden PayPal-Account gekauft - Betrüger gesucht

Köln - Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Betrügern. Die Unbekannten stehen im Verdacht im Internet einen Fernseher mit einem fremden PayPal-Account gezahlt zu haben. Nachdem die Gesuchten das hochwertige Gerät am Abend des 28. März, in Leverkusen-Hitdorf in einen weißen Kombi mit Anhänger geladen hatten und damit weggefahren waren, bekam der Verkäufer (42) die Nachricht über die Rückbuchung der PayPal-Zahlung.

Die Polizei fragt: Wer erkennt die Männer und kann sagen, wo sie sich aufhalten?

Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

