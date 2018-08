Polizei Köln / 180819-2-K Mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und ...

180819-2-K Mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und Fahrrad geraubt - Zeugensuche

Köln - Am Sonntagmorgen (19. August) hat ein Unbekannter einem Mann (32) auf dem Zülpicher Platz in Köln Neustadt-Süd gewaltsam das Fahrrad geraubt. Der Kölner stand gegen 6 Uhr neben seinem blauen Fahrrad, als der Unbekannte ihm mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit dem erbeuteten Bike flüchtete. Der 32-Jährige kann den Gesuchten nicht beschreiben. Rettungssanitäter versorgten die Gesichtsverletzungen des Kölners am Einsatzort. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

