Polizei Köln / 180820-4-K/LEV Vier Fahrraddiebe festgenommen

Köln - Innerhalb von zwölf Stunden hat die Polizei Köln vier Männer (19, 33, 37, 41) nach Fahrraddiebstählen in der Kölner Innenstadt, in Köln-Vogelsang und in Leverkusen-Küppersteg festgenommen.

Am Sonntagnachmittag (19. August) sprachen Zivilpolizisten am Konrad-Adenauer-Ufer einen Verdächtigen (41) an, der ein abgeschlossenes Mountainbike durch die Gegend trug. Zunächst gab er sich als Eigentümer aus und behauptet, lediglich den Schlüssel im Schloss abgebrochen zu haben. Später räumte der 41-Jährige ein, das Zweirad kurz zuvor gestohlen zu haben.

Keine zwei Stunden später bemerkte ein aufmerksamer Zeuge (57) an der Stadtbahnhaltestelle "Bocklemünd" zwei weitere mutmaßliche Fahrraddiebe. Während das Duo vergeblich versuchte, mit einer Zange ein Fahrradschloss zu knacken, wählte der 57-Jährige den Notruf 110. Vor dem Eintreffen des ersten Streifewagens entfernten sich die Männer vom Tatort. Einen 37-jährigen Verdächtigen stellten Polizisten kurz darauf im Silbermöwenweg. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Am frühen Montagmorgen (20. August) sahen Zivilpolizisten zwei Männer (19, 33), die gegen 3.15 Uhr mit Fahrrädern durch Leverkusen-Küppersteg fuhren. Die Beamten hatten das Duo jedoch kurz zuvor vermeintlich ziellos ohne Räder durch den Stadtteil laufen gesehen. Daher sprachen sie die Verdächtigen an und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Die Ermittler hatten den richtigen Riecher. Die Räder hatten die Festgenommenen aus einer Garage im Fichtenweg gestohlen. (cs)

