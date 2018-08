Polizei Köln / 180821-4-K Totes Baby in Babyklappe gefunden - ...

180821-4-K Totes Baby in Babyklappe gefunden - Zeugensuche

Köln - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagmorgen (21. August) ist in einer Babyklappe einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter in Köln-Bilderstöckchen gegen 8.30 Uhr ein Neugeborenes leblos gefunden worden. Rettungskräfte konnten trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Eine Obduktion zur Klärung der Todesursache ist angeordnet worden.

Die Eltern des Säuglings werden gebeten, sich mit der Polizei Köln in Verbindung zu setzen.

Die Polizisten suchen Zeugen und fragen:

Wer hat am Dienstagmorgen im Bereich der Escher Straße Nähe des Parkgürtels Personen gesehen, die zur Babyklappe gegangen sind?

Wer hat in seinem Umfeld eine schwangere Frau, die nicht mehr schwanger ist, aber auch kein Kind bei sich hat?

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (st)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw