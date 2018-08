Polizei Köln / 180821-5-K Lkw-Fahrer kollidiert mit Bahnbrücke - ...

180821-5-K Lkw-Fahrer kollidiert mit Bahnbrücke - Container komplett zerstört

Köln - Am Montagmorgen (21. August) ist ein Lkw-Fahrer auf der Luxemburger Straße in Köln-Neustadt-Süd mit einer Bahnbrücke kollidiert. Die Brücke war für das Gespann des 49-Jährigen zu niedrig. Der Unfallfahrer war gegen 8.50 Uhr stadteinwärts auf der Luxemburger Straße unterwegs, als er in Höhe der Moselstraße durch die Kollision mit der Bahnbrücke seinen aufgeladenen Container 'verlor'. Nach Prüfung durch einen Statiker entstanden an der Brücke keine Schäden. Für die Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Luxemburger Straße stadteinwärts für eineinhalb Stunden. (as)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw