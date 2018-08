Polizei Köln / 180827-2-K Gestohlene C-Klasse nach GPS-Ortung ...

180827-2-K Gestohlene C-Klasse nach GPS-Ortung sichergestellt

Köln - Nur für kurze Zeit haben sich bislang unbekannte Einbrecher eines von ihnen in Köln-Ostheim am frühen Montagmorgen (27. August) erbeuteten Pkw Mercedes erfreuen können. Gegen 6.30 Uhr stellte die Polizei Köln die silberne C-Klasse im linksrheinischen Bocklemünd sicher.

Im Zeitraum zwischen Mitternacht und sechs Uhr hatten die Unbekannten im Wohnhaus des Halters (70) am Hardtgenbuscher Kirchweg zugeschlagen. Unbemerkt hebelten sie ein WC-Fenster auf und drangen augenscheinlich zielgerichtet in das Gebäude ein. Sie griffen sich den Fahrzeugschlüssel des vor dem Gebäude geparkten Sportwagens und verließen den Tatort durch die Haustür. "Als ich in den Hausflur kam, war dort das Licht eingeschaltet - die Außentür stand offen", teilte der Kölner den umgehend alarmierten Polizisten mit. Sofort habe er auch das Fehlen seines Autos sowie die aufgebrochene Fensterscheibe bemerkt, gab der Geschädigte weiterhin an.

Über das in seinem Wagen verbaute, elektronische Fahrzeugortungssystem ergaben sich auf eine Handy-App allerdings die aktuellen Standortdaten. Diese teilte der Halter den Polizisten mit. Eine weitere Streifenwagenbesatzung fand daraufhin den am Ollenhauer Ring in Bocklemünd ohne Kennzeichen abgestellten Mercedes. Die C-Klasse wurde sichergestellt. Zur Spurensicherung zogen die Beamten den Erkennungsdienst hinzu. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 25 dauern an. (cg)

