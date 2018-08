Polizei Köln / 180831-2-K Frau nach Raubüberfall schwer verletzt ...

180831-2-K Frau nach Raubüberfall schwer verletzt - Festnahme

Köln - Am Freitagmorgen (31. August) hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann (59) eine Kölnerin (41) in ihrer Wohnung im Stadtteil Deutz überfallen und schwer verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte die Frau den Angreifer gegen 10 Uhr aufgrund einer von ihr aufgegebenen Online-Verkaufsanzeige hereingelassen. Als sie sich gegen den Überfall wehrte, stach der Mann auf sie ein. Dabei zog sich der 59-Jährige auch selbst Schnittverletzungen an den Händen zu.

Die Polizei nahm den Troisdorfer noch am Tatort vorläufig fest und brachte ihn, nach einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus, in den Polizeigewahrsam. Die schwer verletzte 41-Jährige wird stationär im Krankenhaus medizinisch betreut. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raub. (as)

