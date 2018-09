Polizei Köln / 180904-2-K Toter Säugling aus Babyklappe muss ...

180904-2-K Toter Säugling aus Babyklappe muss anonym beerdigt werden

Köln - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 21. August

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am kommenden Freitag (7. September), 9 Uhr wird auf dem Nordfriedhof Köln im Stadtbezirk Nippes die Leiche eines Säuglings anonym beerdigt. Am Dienstag (21. August) war das leblose Neugeborene in einer Babyklappe im Ortsteil Bilderstöckchen abgelegt worden.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion erbrachte keine abschließenden Erkenntnisse zur Todesursache. Die unbekannten Eltern des Kindes werden nach wie vor dringend gebeten, sich zeugenschaftlich mit der Polizei Köln in Verbindung zu setzen. Für sie dürfte die geplante Beisetzung die letzte Möglichkeit darstellen, sich von ihrem Kind in Würde zu verabschieden.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet im laufenden Todesermittlungsverfahren weiterhin um Zeugenangaben. Insbesondere auch für die Eltern sind die Ermittler unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de erreichbar. (cg)

