Polizei Köln / 180905-5-K Autofahrerin nach Zusammenstoß mit ...

180905-5-K Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Stadtbahn im Fahrzeug eingeklemmt

Köln - Heute Nachmittag sind bei dem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto in der Kölner Innenstadt mehrere Menschen (39, 49, 57) teilweise schwer verletzt worden.

Gegen 15.40 Uhr war eine Dürenerin (49) mit einem Beifahrer (57) in ihrem Volkswagen auf der Augustinerstraße in Richtung Neumarkt unterwegs. Nach ersten Ermittlungen wendete die 49-Jährige in Höhe der Straße Kleine Sandkaul, um dann ihre Fahrt in Richtung der Deutzer Brücke fortzusetzen. Als sie den Gleiskörper überquerte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und einer Stadtbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Stadtbahnfahrer (39) erlitt einen Schock. Rettungskräfte behandelten ihn bereits an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur der Deutzer Brücke und des betroffenen Teilstücks der Augustinerstraße.

Den nicht mehr fahrbereiten Volkswagen ließen die Beamten abschleppen. Gegen 16.40 Uhr hoben die Polizisten die Sperrungen auf. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Unfall bereits aufgenommen. (he)

