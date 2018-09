Polizei Köln / 180906-3-K Frontalzusammenstoß - Autofahrer nur ...

180906-3-K Frontalzusammenstoß - Autofahrer nur leicht verletzt

Köln - Ein Frontalzusammenstoß in Köln-Rondorf ist am Donnerstagmorgen (6. September) für zwei Autofahrer (60, 71) glimpflich ausgegangen. Beide verletzten sich nur leicht.

Der 60-Jahre alte Opelfahrer war gegen 5.30 Uhr auf der Kalscheurener Straße in Richtung Rondorf unterwegs. Aus bislang noch ungeklärten Gründen geriet er in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Citroën des 71-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags an beiden Autos aus. Sie mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Rettungskräfte brachten den 60jährigen Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. (ph)

