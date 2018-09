Polizei Köln / 180912-2-K/Lev Bande von Wohnwagendieben ...

180912-2-K/Lev Bande von Wohnwagendieben zerschlagen - sechs Männer festgenommen

Köln - Polizei Köln durchsucht insgesamt 11 Wohnungen in Köln und Leverkusen

Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei Köln heute Morgen (12. September) zehn Wohnungen einer serbisch-montenegrinischen Bande in Köln und eine in Leverkusen durchsucht. Die Beamten nahmen fünf per Haftbefehl gesuchte Beschuldigte fest. Ihnen wird bandenmäßiger Diebstahl von Wohnwagen in mindestens 14 Fällen vorgeworfen. Bei der Durchsuchung in einer Unterkunft im Stadtteil Brück fanden die Beamten einen Mann, der sich in einem Kleiderschrank versteckt hatte. Er hatte zwar mit den aktuellen Ermittlungen nichts zu tun, jedoch lagen gegen ihn mehrere Haftbefehle vor, die nunmehr gegen ihn vollstreckt worden sind.

Mit Durchsuchungsbeschlüssen in der Hand betraten Polizisten gegen 5 Uhr die in der Innenstadt und den Stadtteilen Brück, Finkenberg, Meschenich sowie Küppersteg gelegenen Durchsuchungsobjekte. Beamte einer Spezialeinheit betraten zwei Wohnungen in Meschenich, weil Hinweise vorlagen, dass die Beschuldigten Zugriff auf Waffen haben könnten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. In einer der beiden Wohnungen stellten die Ermittler tatsächlich eine scharfe Schusswaffe sicher, die nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einem Wohnungseinbruch im Jahr 2017 entwendet worden war.

Den Festgenommenen werden mindestens 14 vollendete und drei versuchte Wohnwagendiebstähle vorgeworfen. Eine dieser Taten führte Anfang August zu einer breiten Medienberichterstattung, nachdem die flüchtenden Beschuldigten während einer Verfolgungsfahrt einen Caravan abgekuppelt und einen Streifenwagen gerammt hatten (siehe Pressemitteilung Ziffer 5 vom 1. August 2018).

Dem heutigen Zugriff waren intensive verdeckte Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln vorausgegangen. Bereits im Februar hatte die Polizei Köln beim Kriminalkommissariat 23 eine Ermittlungskommission zur Bearbeitung des Verfahrens eingesetzt. Über die Staatsanwaltschaft Köln beantragten die Ermittler für die fünf Hauptbeschuldigten Haftbefehle, die von einem Richter erlassen wurden.

Neben den sechs Festnahmen beschlagnahmten die Polizisten zwei Audis vom Typ S6. Zudem stellten die Beamten unter anderem eine Luxusarmbanduhr, Bargeld eine Schreckschusspistole und diverse Mobiltelefone sicher.

Die Zahl der Wohnwagendiebstähle in Nordrhein-Westfalen hat sich im Jahr 2017 fast verdreifacht. Vor diesem Hintergrund prüfen die Ermittler, ob die Festgenommenen noch für eine Vielzahl weiterer gleichgelagerter Straftaten verantwortlich sind. Die Ermittlungen dauern an. (he)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw