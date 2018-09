Polizei Köln / 180913-7-K Frontalzusammenstoß in Köln Zollstock

180913-7-K Frontalzusammenstoß in Köln Zollstock

Köln - Am Donnerstag (13. September) ist ein 70 Jahre alter Renault-Fahrer in Köln Zollstock in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem Opel (Fahrer: 76) zusammengestoßen. Der Renault kippte durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Seite. Der Fahrer des Opels kam mit einem Schrecken davon, während Rettungskräfte den nicht ansprechbaren Unfallverursacher mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in eine Klinik brachten.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 70-Jährige gegen 9.30 Uhr auf dem Höninger Weg und geriet auf der Kreuzung mit der Vorgebirgsstraße ohne erkennbaren Grund in den Gegenverkehr. Polizisten stellten das Fahrzeug mit Hilfe von Unfallzeugen wieder auf die Reifen. Rettungskräfte holten den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jk)

