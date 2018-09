Polizei Köln / 180919-1-K Schaufensterscheibe eingeschlagen - ...

180919-1-K Schaufensterscheibe eingeschlagen - Zeugensuche

Köln - Am Dienstagabend (18. September) hat ein Unbekannter die Schaufensterscheibe einer Buchhandlung in der Kölner Innenstadt eingeworfen. Ein Zeuge (65) beobachtete, wie ein etwa 20-jähriger, schlanker Mann, der mit einer Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidetet war, unmittelbar nach der Tat, von der Pipinstraße in Richtung Plectrudengasse flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr beobachtete der 65-jährige Kölner, nachdem er zunächst einen lauten Knall gehört hatte, wie der Tatverdächtige von dem gesplitterten Schaufenster wegrannte.

Der betroffenen Buchhandlung gilt aktuell aufgrund eines ausgestellten 'Werbebanners' ein starkes öffentliches Interesse. Die Staatsanwaltschaft Köln prüft diesbezüglich den Anfangsverdacht einer Straftat. Im Hinblick auf die Beschädigung der Schaufensterscheibe ermittelt die Kriminalpolizei einen Zusammenhang zu dem in öffentlicher Diskussion stehenden Plakat.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Kriminalpolizei zu wenden. (as)

