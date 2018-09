Polizei Köln / 180921-6-K Fußgängerin angefahren - Krankenhaus

180921-6-K Fußgängerin angefahren - Krankenhaus

Köln - Im Kölner Stadtteil Rath-Heumar ist am Freitagmittag (21. September) eine Fußgängerin (75) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Gegen 13.15 Uhr bog eine Autofahrerin (53) von der Eiler Straße nach links in die Rösrather Straße ein. Ihr Hyundai erfasste die Rentnerin, die bei Grün die Rösrather Straße auf der Fußgängerfurt überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 75-Jährige auf den Asphalt geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt an Bord landete auf einer Wiese an der Lützerathstraße/Am Burgacker. Nach ärztlicher Versorgung fuhren Rettungskräfte die Patientin in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Zufahrt von der Eiler Straße in die Rösrather Straße, Fahrtrichtung Ostheim. (js)

