Polizei Köln / 180921-K-5 Taschendiebstahl - Kölner ...

180921-K-5 Taschendiebstahl - Kölner Zivilpolizisten nehmen zwei Frauen auf frischer Tat fest!

Köln - Polizisten in Zivil haben am Donnerstagabend (20. September) an der KVB-Haltestelle KoelnMesse zwei polizeibekannte Taschendiebinnen (25, 18) nach einem versuchten Diebstahl festgenommen.

Gegen 19 Uhr gerieten die zwei bosnischen Frauen ins Visier der Fahnder der "Gemeinsamen Projektgruppe Taschen- und Trickdiebstahl (GPT)". An der Haltestelle KoelnMesse näherten sie sich immer wieder potentiellen Opfern. Als ein Brite (56) in die Bahn stieg, lenkte eine der Frauen ihn ab, während die andere versuchte, ihm seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Der 56-Jährige bemerkte dies und konnte den Diebstahl verhindern.

Die Zivilbeamten waren sofort zur Stelle und nahmen die beiden Frauen fest. Beide müssen sich in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl verantworten. (mw)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw