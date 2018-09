Polizei Köln / 180923-6-K Bei Personenkontrolle Heroin gefunden - ...

180923-6-K Bei Personenkontrolle Heroin gefunden - Festnahme!

Köln - Beschuldigter bereits per Haftbefehl gesucht

In Köln-Deutz haben Polizisten bei der Kontrolle eines bereits polizeibekannten Mannes (27) am Samstagnachmittag (22. September) in dessen Kleidung rund fünf Gramm Heroin gefunden. Zudem stellten die Beamten fest, dass der nunmehr Beschuldigte schon per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 16.15 Uhr bemerkten die Beamten den Mann in der Nähe des Messekreisels. Die Polizisten kontrollierten den Fußgänger und fanden in seiner Kleidung eine nicht mehr geringfügige Menge Drogen. Den Stoff beschlagnahmten die Ordnungshüter.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Polizeipräsidium. Er konnte keinen festen Wohnsitz nachweisen. Derzeit prüfen Kriminalbeamte, ob er wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen dauern an. (he)

