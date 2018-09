Polizei Köln / 180926-4-K Unbekannter beraubt gehbehinderten ...

180926-4-K Unbekannter beraubt gehbehinderten Senior im Aufzug - Zeugensuche

Köln - Am Montag (24. September) hat ein unbekannter Mann einen gehbehinderten 82-Jährigen im Aufzug der KVB-Haltestellte 'Wiener Platz' in Köln-Mülheim ausgeraubt. Der dunkelblonde, schlanke, etwa 35-jährige Mann trug bei der Tat eine braune Jacke, eine beige Hose und weiß-schwarze Turnschuhe. Er flüchtete aus dem Aufzug unmittelbar in die Straßenbahn der Linie 18 in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior war gegen 19.15 Uhr gerade mit der Straßenbahn der Linie 4 aus Richtung Innenstadt am Wiener Platz angekommen, als er mit seinem Rollator in den Aufzug stieg, um seine Heimfahrt mit der Linie 18 fortzusetzen. Kurz bevor die Türen des Aufzugs schlossen, stieg der Unbekannte zu ihm ein und drängte den Kölner in die Ecke. "Ich will Geld, wo ist Geld?", schrie er und durchsuchte die Jacke des Seniors. Bei dem Versuch sich zur Wehr zu setzen, erlitt der Kölner eine Schürfwunde an der Hand.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (as)

