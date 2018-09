Polizei Köln / 180928-1-K Polizei fahndet mit Fotos nach einem ...

180928-1-K Polizei fahndet mit Fotos nach einem Bewaffneten

Köln - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch nicht identifizierten Mann mit Schusswaffe. Ihm wird vorgeworfen, am Montag (27. August) eine Waffe in einem Kiosk in der Kölner Innenstadt vorgezeigt und Geld gefordert zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter um 23 Uhr maskiert den Kiosk am Karolingerring. Sein Gesicht hatte er zunächst mit einem schwarzen Tuch verdeckt. Er forderte mit einer schwarz-weißen Pistole den Kiosk-Mitarbeiter (53) auf: "Gib mir das Geld aus der Kasse!" Als der 53-Jährige sich weigerte, demaskierte sich der Mann und lief über die Brunostraße ohne Beute weg.

Die Kriminalpolizei Köln fragt: Wer kennt den auf den Fahndungsbildern gezeigten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

