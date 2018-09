Polizei Köln / 180928-4-K Motorradfahrer nach Verkehrsunfall ...

180928-4-K Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln - Am Donnerstagmittag (27. September) ist ein Motorradfahrer (52) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Köln-Sürth schwer verletzt worden.

Gegen 13 Uhr befuhr der Skoda-Fahrer (27) die Industriestraße in südliche Richtung. Als er in den Ober Buschweg einbog, übersah der Kölner nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der 52-Jährige über das Auto schleuderte und auf den Boden stürzte. Hierdurch erlitt der Honda-Fahrer schwere Verletzungen. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den Verletzten und brachten den Bonner zur stationären Behandlung in eine Klinik.

An den Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

