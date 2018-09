Polizei Köln / 180928-5-K 40-Jähriger durch Messerangriff schwer ...

180928-5-K 40-Jähriger durch Messerangriff schwer verletzt - Zeugensuche

Köln - Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Donnerstagnachmittag (27. September) in Köln-Mülheim einen 40-Jährigen mit einem Messer verletzt hat. Zeugen beschreiben den Flüchtigen als kräftigen, circa 1.70 m großen Mann. Auffällig ist, dass dieser an der rechten Hand nur drei Finger hat.

Ein 32-jähriger Troisdorfer und sein unbekannter Komplize stritten sich gegen 16 Uhr mit dem 40-jährigen Bergisch Gladbacher in der Buchholzstraße. Aus einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Gesuchte seinen Rivalen mit einem Messer angriff. Die Männer flüchteten mit einem Auto. Polizisten fanden es kurze Zeit später auf einem Parkplatz in Troisdorf-Spich. Das Auto führte die Ermittler zum 32-jährigen Troisdorfer.

Zurzeit ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat und sucht den flüchtigen Täter. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0221-229-0 oder per Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

