Polizei Köln / 181001-4-K Kölnerin durch Messerattacke ...

181001-4-K Kölnerin durch Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Köln - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagabend (30. September) ist eine Kölnerin (51) in ihrer Wohnung im Stadtteil Weiden durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Polizisten nahmen ihren ehemaligen Lebensgefährten (60) unmittelbar nach der Tat in der gemeinsamen Wohnung fest. Nach einer Notoperation beschreiben die behandelnden Ärzte den Gesundheitszustand der 51-Jährigen derzeit als stabil. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Alarmierte Polizisten nahmen den 60-Jährigen wegen dringenden Tatverdachts vorläufig fest. Nach ersten Ermittlungen war ein Streit zwischen dem mittlerweile getrennt lebenden Paar eskaliert. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 60-Jährige auf die Frau einstach und ihr die erheblichen Verletzungen zufügte.

Kriminalbeamte sicherten die Spuren am Tatort und nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Er befindet sich derzeit im Polizeipräsidium und soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (mw)

