Polizei Köln / 181003-1-K 11-Jähriger beraubt - Fahndungsbilder

Köln - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera der Kölner Stadtbahn fahndet die Polizei Köln nach zwei etwa 19-jährigen Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am 30. Juli dieses Jahres einen Schüler in der Linie 4 in Deutz überfallen und ihm sein Handy geraubt zu haben.

Als der Junge gegen 22.20 Uhr die Bahn, die von Mülheim in Richtung Neumarkt unterwegs war, an der Haltestelle "Bahnhof Deutz/Lanxess Arena" verlassen wollte, rempelte er versehentlich einen Fahrgast an und entschuldigte sich. Während der Angesprochene versuchte, das Kind zu schlagen, nahm ein Komplize es in den "Schwitzkasten". Gleichzeitig entriss er das Handy des Jungen. Zusammen mit weiteren Personen flüchteten die Räuber in Richtung Constantinstraße.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen Zeugen der Tat. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de). (ph)

