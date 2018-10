Polizei Köln / 181005-3-LEV Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer ...

181005-3-LEV Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Köln - Zeuge parkt Unfallbeteiligten zu und stoppt dessen Flucht

Bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen-Quettingen ist am Donnerstagnachmittag (4. Oktober) ein Kleinkind (2) schwer verletzt worden. Ein aufmerksamer Zeuge (24) parkte mit seinem Fahrzeug einen am Unfall beteiligten Autofahrer (70) zu, der zuvor von der Unfallstelle geflüchtet war. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 70-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Zusammen mit seiner Mutter (38) war der Junge auf der Pommernstraße unterwegs. An der Einmündung zur Lützenkirchener Straße wartete er nach Zeugenangaben an einer rotlichtzeigenden Fußgängerampel. Nach derzeitigem Sachstand betrat der 2-Jährige bei Grünlicht mit seiner Mutter die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärtem Grund wurde der kleine Leverkusener beim Überqueren der Straße von einem Opel (Fahrer 70) erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte das Kleinkind auf den Asphalt.

Ohne sich um den Jungen zu kümmern, fuhr der 70-Jährige weiter. Ein aufmerksamer Autofahrer folgte dem Flüchtenden, überholte ihn und parkte den Senior an einer günstigen Stelle zu. Gegenüber hinzugerufenen Polizisten räumte der Rentner seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall ein.

Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (mw)

