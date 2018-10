Polizei Köln / 181009-4-LEV Rollerfahrer bei Kollision mit Golf ...

181009-4-LEV Rollerfahrer bei Kollision mit Golf schwerverletzt

Köln - Beim Aufprall auf einen querenden VW Golf in Leverkusen - Quettingen hat sich ein Rollerfahrer (79) am Montagnachmittag (8. Oktober) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte fuhren den schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 15.30 Uhr hatte der Rentner mit seiner silberfarbenen Rex die Borsigstraße in Richtung Schlebuscher Straße befahren. An der Ampelkreuzung Fixheider Straße fuhr er geradeaus. Der von der Fixheider Straße kommende Golf-Fahrer (57) stand zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreuzungsbereich, um nach links in Richtung Feldstraße abzubiegen. Frontal fuhr der 79-Jährige in die Fahrertür des Golfs und stürzte zu Boden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Rentner das Rotlicht der Ampelanlage missachtet.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

