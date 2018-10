Polizei Köln / 181010-4-K Polizei fahndet mit Foto nach Dieben

181010-4-K Polizei fahndet mit Foto nach Dieben

Köln - Mit einem privaten Foto fahndet die Polizei nach zwei Fahrraddieben. Das Foto zeigt einen etwa 16 Jahre alten Jugendlichen mit schwarzen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeansjacke mit grauen Ärmeln und grauer Kapuze. Sein etwa gleichaltriger, ebenfalls schwarzhaariger Mittäter, der nicht auf dem Foto abgebildet ist, trug eine rote Winterjacke mit grauer Kapuze und eine schwarze Hose. Den Gesuchten wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen (26. September), gegen 10.30 Uhr, das Schloss eines hochwertigen Elektrofahrrads am Deutzer Bahnhof aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge verhinderte den Diebstahl des Rades und fotografierte einen der beiden Verdächtigen. Die Kriminalpolizei Köln fragt: Wer kennt den Jugendlichen auf dem Foto und/oder den beschriebenen Mittäter? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen? Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat 55 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

