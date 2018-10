Polizei Köln / 181010-5-K Bewaffneter Räuber feuert mehrere ...

181010-5-K Bewaffneter Räuber feuert mehrere Schüsse ab

Köln - Beschuldigter in der Nähe seiner Wohnanschrift festgenommen

Die Polizei Köln hat gestern Nachmittag (9. Oktober) im Stadtteil Neubrück einen Renault-Fahrer (42) vorläufig festgenommen. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, zuvor einen Kölner (27) mit einer Schusswaffe bedroht zu haben, um dessen Wertgegenstände zu rauben. Bei der Tat feuerte der Räuber mehrere Schüsse ab. Der bereits polizeibekannte Festgenommene muss sich noch heute vor dem Haftrichter verantworten.

Gegen 14.50 Uhr saß der spätere Geschädigte mit zwei Begleitern (18, 24) auf einer Parkbank in einer am Hermann-Hesse-Weg gelegenen Grünfläche. "Auf einmal kam dieser Mann, ging auf meinen Bekannten zu und forderte dessen Wertsachen", erklärte der 24-Jährige später bei der Anzeigenaufnahme. Nach Zeugenangaben hatte der Täter dabei die Hand in der Jackentasche und hielt dort eine Faustfeuerwaffe verborgen.

Zwischen dem Täter und dem Geschädigten entstand ein Gerangel. "In diesem Moment haben sich mehrere Schüsse gelöst", ergänzte der Zeuge.

Gemeinsam mit seinen Begleitern gelang es dem 27-Jährigen, den Angreifer zu entwaffnen. Neben der Pistole sicherten die Männer noch ein Messer. Dem mittlerweile Entwaffneten gelang es sich zu befreien. Er rannte zu seinem Auto, stieg ein und flüchtete mit dem Fahrzeug.

Hinzugerufenen Polizisten übergab der Geschädigte die Tatwaffen. Seine Begleiter hatten sich das Kennzeichen des Fluchtwagens gemerkt. In der Nähe der Halteranschrift stoppten weitere Polizisten das beschriebene Auto und nahmen den Beschuldigten fest. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille - Blutprobe! Zudem ist der 42-Jährige derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und untersuchten das sichergestellte Jagdmesser sowie die Pistole. Es handelt sich um eine scharfe Waffe. Die Beamten fanden zwei Projektile, die nach ersten Ermittlungen zu der Tatwaffe passen. Die abgefeuerten Schüsse hatten den Geschädigten glücklicherweise verfehlt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zudem muss sich der Festgenommene zusätzlich wegen Trunkenheit im Verkehr, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. (he)

