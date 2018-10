Polizei Köln / 181010-6-Lev Einbruch in Getränkemarkt - Fahndung ...

181010-6-Lev Einbruch in Getränkemarkt - Fahndung nach zweitem Täter

Köln - Am Dienstagabend (9. Oktober) haben Zivilbeamte in Leverkusen-Wiesdorf einen aus Köln stammenden Einbrecher (18) auf frischer Tat festgenommen. Die Fahndung nach einem unbekannten Mittäter dauert noch an.

Gegen 22 Uhr beobachteten die Beamten, wie der 18-Jährige vom Gelände eines Getränkehandels über den Zaun auf die Friedrich-Ebert-Straße stieg. Sein Komplize übergab ihm zunächst mehrere Leergutkästen und folgte ihm dann über den Zaun. Durch die Fahnder angesprochen, ergriffen beide sofort die Flucht. Die Beamten stellten den jungen Kölner nach kurzer Verfolgung. Seinem Komplizen gelang es, über ein Zufahrtstor auf der Lichtstraße zu klettern und zu entkommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw