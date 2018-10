Polizei Köln / 181010-8-K Kiosk-Einbrecher von Polizei mit ...

181010-8-K Kiosk-Einbrecher von Polizei mit Hubschrauber gesucht

Köln - In der Nacht zu Mittwoch (10. September) hat die Polizei mit einem Polizeihubschrauber nach Kioskeinbrechern gefahndet. Eine Streife stellte den 16-Jährigen am Rheinufer im Stadtteil Marienburg. Gegen 4.30 Uhr verursachten zwei Einbrecher Lärm, als sie versuchten, mit einem Trennschleifer die Tür eines Kiosks am Oberländer Ufer zu öffnen. Als die von einer Anwohnerin gerufene Polizei am Tatort auftauchte, flüchteten die Täter zum Rheinufer. Polizisten umstellten den Bereich und forderten den Hubschrauber an. Wenig später stellten die Beamten einen der Jugendlichen am Rhein. Nach Feststellung seiner Identität übergaben die Polizisten den 16-Jährigen seinen Eltern. Ermittler gehen Hinweisen auf seinen Komplizen nach. (ph)

