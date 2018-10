Polizei Köln / 181012-6-K Diebesgut und Haftbefehl - Festnahme

181012-6-K Diebesgut und Haftbefehl - Festnahme

Köln - In der Nacht zu Freitag (12. Oktober) hat die Polizei Köln in Zündorf einen bereits in anderer Sache mit Haftbefehl gesuchten Mann (31) festgenommen. Die Beamten stellten bei dem Mann neben Amphetamin einen gestohlenen Ausweis, mehrere entwendete Bankkarten sowie Aufbruchswerkzeuge und Handschuhe sicher. Der entscheidende Hinweis auf den Verdächtigen kam um 3.30 Uhr von einem Kriminalbeamten, dem in seiner Freizeit das offenkundige Interesse des 31-Jährigen für auf der Hauptstraße geparkte Autos aufgefallen war.

Nach ersten Ermittlungen stammt der Ausweis aus einem Diebstahl in Wesseling. Eine der Bankkarten hat die Polizei Bayern nach einem dort angezeigten Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Eine weitere Bankkarte stammt aus einem Taschendiebstahl in einem Club in Köln-Ehrenfeld. Die dritte Karte hat ein bislang Unbekannter bei einem Diebstahl in den Köln Arcaden im Ortsteil Kalk erbeutet. Ob der 31-Jährige diese Diebstähle begangen hat, bleibt zu klären, da er sich zu den Vorwürfen nicht äußert. Er wird wegen des offenen Haftbefehls heute in die JVA Köln-Ossendorf überführt. (mw)

