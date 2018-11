Polizei Köln / 181106-4-LEV Neun Kinder bei Verkehrsunfall mit ...

181106-4-LEV Neun Kinder bei Verkehrsunfall mit Schulbus leicht verletzt

Köln - In Leverkusen-Opladen sind am Dienstagvormittag (6. November) neun Kinder bei einem Verkehrsunfall in einem Schulbus leicht verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen war der mit 20 Schülern der Unterstufe besetzte Schulbus gegen 10.20 Uhr auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht zur "Schule an der Wupper" in Opladen. Auf der Düsseldorfer Straße machte der Busfahrer eine Vollbremsung, nachdem eine ortsunkundige Autofahrerin abrupt und ohne ersichtlichen Grund vor dem Bus gebremst haben soll. Mehrere Kinder im Bus stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Erst nach Ankunft an der Schule informierte die Schulleitung telefonisch die Polizei und gab den vom Busfahrer geschilderten Unfallhergang zu Protokoll. Der Busfahrer und die Kinder waren nicht mehr vor Ort. Bereits vor Eintreffen der Polizei hatten die Erziehungsberechtigten die Kinder nach Rücksprache mit der Schulleitung aus der Schule abgeholt.

Die Personalien der Autofahrerin stehen fest. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

