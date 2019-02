Polizei Köln / 190222-3-K/LEV Mit Motorrad im Kofferraum über die ...

190222-3-K/LEV Mit Motorrad im Kofferraum über die Autobahn

Köln - Die Polizei Köln hat am Donnerstag (21. Februar) in Leverkusen-Wiesdorf einen Audifahrer (19) gestoppt, der sein Motorrad ungesichert im Kofferraum transportierte. Das Motorcross-Bike ragte fast einen Meter aus der Limousine heraus. Dem Mann droht nun ein Bußgeldbescheid wegen fehlender Ladungssicherung.

Kurz vor seinem Ziel hielt die Polizei den 19-Jährigen an der Rheinallee an. Mit geöffneter Heckklappe legte der junge Fahrer nach eigenen Angaben bereits 50 Kilometer zurück. Der in Rheinbach Gestartete war dabei auch über die Autobahn gefahren. Sein Ziel war eine Werkstatt in Leverkusen.

Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und halfen dem Audifahrer das Sportmotorrad aus seinem Kofferraum zu heben. (ph)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -