Polizei Köln / 190313-2-K Mercedes AMG S63 und 280 SE Coupe ...

190313-2-K Mercedes AMG S63 und 280 SE Coupe gestohlen - Zeugensuche

Köln - Nach dem Diebstahl von zwei hochwertige Mercedes-Benz in den Kölner Stadtteilen Esch/Auweiler und Sülz sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Einen weißen AMG S63 mit dem Kennzeichen K-CY 15 stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen (12. März) gegen 2.45 Uhr in Esch/Auweiler. Der mit dem Keyless Go-System ausgestattete Sportwagen stand vor einem Wohnhaus auf der Frohnhofstraße. Der Besitzer gab an, dass der Wagen einen Wert von rund 200.000 Euro hat.

Der nicht zugelassene grüne Oldtimer des Typs 280 SE 3.5 von Baujahr 1971 wurde zwischen Sonntag (10. März) 16 Uhr und Dienstag (12. März) 23.15 Uhr aus einer Tiefgarage eines Gebäudes auf der Luxemburger Straße Ecke Universitätsstraße entwendet. (cs)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -