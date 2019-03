Polizei Köln / 190319-4-K Faustschläge gegen den Kopf - Kölner ...

190319-4-K Faustschläge gegen den Kopf - Kölner (52) beim Geldabheben ausgeraubt

Köln - Zeugensuche - Fotos

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Abend des 8. Dezember 2018 einen 52-Jährigen in Köln-Zollstock mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen und ausgeraubt zu haben.

Der Kölner hatte gerade Bargeld von einem Bankautomaten auf dem Höninger Weg abgehoben, als ihn der Gesuchte gegen 21.20 Uhr plötzlich angegriffen hatte. Möglicherweise hatte der Räuber ihn zuvor schon vor einem nahegelegenen Supermarkt beobachtet. Dort war der Angreifer mehreren Passanten kurz vorher durch lautes Rumpöbeln aufgefallen.

Hinweise zu dem etwa 30-jährigen und 1,65 Meter bis 1,75 Meter großen unbekannten Mann, der bei dem Überfall eine schwarze Lederjacke getragen hatte nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -