Polizei Köln / 190322-2-K Psychisch Kranker beschädigt ...

190322-2-K Psychisch Kranker beschädigt Fensterscheibe von kurdischem Kulturverein

Köln - Am Freitagmorgen (22. März) hat ein mutmaßlich psychisch kranker Kölner (43) in Mülheim die Fensterscheibe eines kurdischen Kulturvereins mit einem Stein eingeworfen. Ein Notarzt veranlasste, dass der 43-Jährige in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.

Eine Zeugin beobachtete gegen 7.15 Uhr den Verdächtigen vor dem Gebäude auf der Zehntstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warf er den Stein zweimal gegen die Scheibe und trat mehrfach gegen die Fensterfront. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Alarmierte Polizisten stellten den stark verwirrt wirkenden Mann auf der Bergisch Gladbacher Straße. (cs)

