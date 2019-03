Polizei Köln / 190322-9-K/LEV Mann mit Stichverletzung tot in ...

190322-9-K/LEV Mann mit Stichverletzung tot in Leverkusener Wohnung aufgefunden - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Köln - Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 20. März

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Wie berichtet, hatte am Dienstag (19. März) ein Pole (23) bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Leverkusen-Lützenkirchen eine tödliche Stichverletzung erlitten. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet, die umgehend die - auch öffentliche - Fahndung nach drei flüchtigen Tatverdächtigen aufnahm.

Infolge der Medienberichterstattung stellte sich am Donnerstagabend (21. März) der mutmaßliche Haupttäter (22) im Beisein seines Rechtsanwalts auf der Kriminalwache. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Auslöser der Tat waren möglicherweise Differenzen bei der Abwicklung eines Betäubungsmittelgeschäfts. Die Ermittlungen gegen den Festgenommenen und seine noch flüchtigen Mittäter dauern an. (cg)

