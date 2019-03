Polizei Köln / 190324-3-K/SU/BAB Audi überschlägt sich mehrfach ...

190324-3-K/SU/BAB Audi überschlägt sich mehrfach auf A 560 - Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Köln - In der Nacht auf Sonntag (24. März) hat sich auf der Bundesautobahn 560 Höhe Sankt Augustin aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ein folgenschwerer Alleinunfall ereignet. Der völlig zerstörte Pkw Audi eines infolgedessen schwerverletzten Kölners (42) blieb an der Mittelleitplanke auf dem Dach liegen. Der Beifahrer (22) schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 3.20 Uhr hatte der 42-Jährige den blauen A4 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Dreieck St. Augustin gelenkt. In der langgezogenen Linkskurve befuhr der Kölner den Überholstreifen eigenen Angaben zufolge mit "circa 130 - 140km/h" - erlaubt sind dort 80 Stundenkilometer. Der Sportwagen geriet ins Schleudern und driftete nach rechts in den stark ansteigenden Böschungsbereich ab. Nach mehrfachem Überschlag schleuderte der Audi zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand.

Aufgrund der komplett mit Trümmerteilen übersäten Richtungsfahrbahn wurde die A 560 ab der Anschlussstelle Hennef-Ost gesperrt. Den bereits aufgelaufenen Verkehr führten die eingesetzten Polizeikräfte zurück. Der 22-Jährige wurde auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und musste aufwändig aus dem Autowrack befreit werden. Eine Rettungswagenbesatzung fuhr den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Der Verursacher hatte ebenfalls schwere Verletzungen erlitten und muss in einem Krankenhaus stationär verbleiben. Den Audi ließen die Beamten zur Beweissicherung abschleppen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde entsandt. Um 9.25 Uhr waren dessen Aufnahmearbeiten abgeschlossen.

Noch während der Erstmaßnahmen vor Ort erlitt ein im Rückstau wartender Autofahrer einen internistischen Notfall. Ein hinzugezogener Notarzt ließ auch diesen Patienten umgehend in eine Klinik einweisen. (cg)

