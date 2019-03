Polizei Köln / 190326-5-K Fußgänger von LKW erfasst und ...

190326-5-K Fußgänger von LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt - Nachtrag

Köln - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17. März 2019, Ziffer 1

Am Samstag (23. März) ist ein Fußgänger (63) in einem Krankenhaus seinen schweren Unfallverletzungen erlegen. Der 63-Jährige war am 16. März bei einem Verkehrsunfall in Köln-Lindenthal von einem LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er bei "Rot" die Straße überquert. (jl)

