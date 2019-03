Polizei Köln / 190329-1-K Mutmaßlicher Serieneinbrecher auf ...

190329-1-K Mutmaßlicher Serieneinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Köln - Die Polizei Köln hat am frühen Freitagmorgen (29. März) einen einschlägig bekannten Einbrecher (28) auf frischer Tat in Köln-Mülheim festgenommen. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, für eine Serie von mindestens 20 Kellereinbrüchen in dem Stadtteil verantwortlich zu sein. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 4.15 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, dass sich im Keller des Hauses an der Düsseldorfer Straße ein Einbrecher aufhalten würde. In der Waschküche entdeckten die Polizisten den Tatverdächtigen, der sich hinter der Tür versteckte, und nahmen ihn fest. Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie einen großen Schlüsselbund mit Originalschlüsseln zu Häusern auf, in die in den letzten Wochen eingebrochen worden war. Zudem hatte der Polizeibekannte zwei Schreckschusspistolen, ein Messer sowie Diebesgut dabei.

Seit Anfang Februar hatten sich die Anzeigen wegen zahlreicher Kellereinbrüche in der Düsseldorfer Straße gehäuft. Auffällig war, dass offensichtlich bei sämtlichen Taten Originalschlüssel verwendet worden waren. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 55 prüfen nun, wie der 28-Jährige in den Besitz dieser Schlüssel gelangen konnte. (js)

