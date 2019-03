Polizei Köln / 190331-3-K 24-Jähriger leistet massiven Widerstand ...

190331-3-K 24-Jähriger leistet massiven Widerstand - drei Polizisten verletzt

Köln - Ein stark alkoholisierter Mann (24) hat am Freitagabend (29. März) drei Polizisten bei einem Einsatz auf einer Hochzeitsfeier in Köln-Niehl zum Teil schwer verletzt. Der Einsatz endete für den 24-Jährigen in einer Zelle des Polizeigewahrsams.

Um 23.45 Uhr alarmierten die Gäste der Feier an der Bremerhavener Straße die Beamten der Bereitschaftspolizei über die "110" zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vor Ort stellte sich ein 24-Jähriger als Rädelsführer heraus, der sich trotz der Anwesenheit der Bereitschaftspolizisten aggressiv gegenüber anderen Gästen und seinen Kontrahenten zeigte. Die Beamten entschlossen sich, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Aus diesem Grund sollte er aus der Gruppe separiert werden. Der Mittzwanziger reagierte auf Ansprache gereizt und uneinsichtig. Er baute sich bedrohlich auf und ging mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zu. Bei seiner Fixierung leistete er erheblichen Widerstand: Einem Polizisten biss er so stark in den kleinen Finger, dass der Beamte nicht mehr dienstfähig war. Einen weiteren Polizisten würgte der Angreifer, dem dritten Uniformierten trat er mit seinem Schuh ins Gesicht.

Ein Atemalkoholtest im Polizeigewahrsam ergab über 1,5 Promille. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands und gefährlicher Körperverletzung verantworten. (mw)

