Polizei Korbach / Bad Arolsen - Aufbruchspuren beim ...

Bad Arolsen - Aufbruchspuren beim Fensterputzen gefunden

Korbach - Beim Fensterputzen stellte eine 56-jährige Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Christianenburg" am Montagmorgen Aufbruchspuren an der Terrassentür fest. Unbekannte Diebe hatten versucht, die Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. In welchen Zeitraum der Einbruchsversuch stattfand, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise an die Polizei in Bad Arolsen Tel.: 05691-9799-0; oder an jede andere Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

