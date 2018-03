Polizei Korbach / Bad Arolsen - Helsen - Randalierer an der ...

Bad Arolsen - Helsen - Randalierer an der Baustelle Windkraftanalage

Korbach - Im Laufe des Wochenendes wurden an der Baustelle Windkraftanlage Helsen im Bereich der Eilhäuser Straße Baumaschinen und ein Bürocontainer beschädigt. Die Schäden wurden zu Arbeitsbeginn am Montagmorgen entdeckt und der Polizei gemeldet. Der oder die Unbekannten besprühten Baumaschinen mit Markierspray, schlugen Scheiben ein und rissen einen Rollladen ab. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de