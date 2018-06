Polizei Korbach / Bad Arolsen-Helsen - Sicherheitsdienst ...

Bad Arolsen-Helsen - Sicherheitsdienst vertreibt Einbrecher

Korbach - Am frühen Samstagmorgen versuchten drei bislang unbekannte Diebe um 01.15 Uhr Kupferteile bei einer metallverarbeitenden Firma in der Korbacher Straße zu stehlen. Die Diebe öffneten unberechtigt ein Zaunelement der Umzäunung und wollten die Metallteile stehlen. Dabei wurden sie vom Sicherheitsdienst überrascht. Die drei männlichen, dunkel gekleideten Diebe flüchteten über die Große Allee in Richtung Stadtmitte. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

