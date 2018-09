Polizei Korbach / Bad Arolsen-Mengeringhausen - Zwei Autos aus ...

Bad Arolsen-Mengeringhausen - Zwei Autos aus Autohaus gestohlen

Korbach - Von der frei zugänglichen Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Mengeringhäuser Straße sind im Laufe des Wochenendes zwei Fahrzeuge verschwunden. Unbekannte Diebe müssen sie gestohlen haben. Ein weißer Fiat Ducato ohne Kennzeichen und ein silbergrauer Fiat Abarth 595 C Cabrio mit dem Kennzeichen WA-AJ 110 sind verschwunden. Die Diebe haben vor dem Abtransport der Fahrzeuge den Tankdeckel des Ducato herausgebrochen, vermutlich haben sie das Fahrzeug betankt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

