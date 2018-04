Polizei Korbach / Bad Wildungen - Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Bad Wildungen - Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Korbach - Am Donnerstagnachmittag waren Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße unterwegs. In der Zeit von 15.00 - 16.20 Uhr brachen sie gewaltsam eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss des Hauses auf und nutzten die Abwesenheit der geschädigten Familie, um deren Wohnung zu durchsuchen. Der oder die Diebe hatten es gezielt auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Technische Geräte blieben unbeachtet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de