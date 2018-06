Polizei Korbach / Bad Wildungen - Einbruch in mehrere Gartenhütten

Bad Wildungen - Einbruch in mehrere Gartenhütten

Korbach - In der vergangenen Nacht wurde in Altwildungen in der Reitzenhagener Straße in drei Gartenhütten eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten vermutlich mit einem Schraubendreher eine Tür und zwei Fenster auf, um in die Gartenlauben zu gelangen. Aus den Gartenlauben wurden Tabak, Getränke und einige Gebrauchsgegenstände, wie Messer, entwendet. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

