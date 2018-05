Polizei Korbach / Bad Wildungen - Gurtkontrollen zeigen ...

Bad Wildungen - Gurtkontrollen zeigen alarmierendes Ergebnis

Korbach - Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Polizei führten am Donnerstagmorgen in der Zeit von 11-14 Uhr Gurtkontrollen in der Itzelstraße durch. Das Ergebnis war alarmierend. Während dieser Zeit kontrollierten die Beamten 52 PKW und 3 LKW. Sie sprachen 49 gebührenpflichtige und 3 mündliche Verwarnungen aus, weil die Fahrzeugführer oder Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren. Zusätzlich erstatten sie gegen zwei Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen anderer Verkehrsverstöße. Die Beamten stellten dabei fest, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war, denn während sie mit der Kontrolle der Fahrzeuge beschäftigt waren, fuhren viele weitere Fahrzeugführer unangeschnallt an der Kontrollstelle vorbei. Michael Chirakakis vom Verkehrsdienst: "Das Ergebnis hier in Bad Wildungen hat uns erschreckt. Gerade in Innenstadtbereichen geschehen viele Auffahrunfälle. Angelegte Sicherheitsgurte mindern die Unfallfolgen und können Leben retten. Wir werden in der nächsten Zeit häufiger in Bad Wildungen kontrollieren"

Volker König Polizeihauptkommissar

