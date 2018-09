Polizei Korbach / Bad Wildungen - Handtaschendieb flüchtet unerkannt

Bad Wildungen - Handtaschendieb flüchtet unerkannt

Korbach - Während des Stadtfestes versuchte ein bislang unbekannter Dieb in der Nacht zu Sonntag um 00.25 Uhr drei Handtaschen aus einem Verkaufsstand in der Brunnenallee zu stehlen. Ein Passant, der den Diebstahl bemerkte, verständigte das Sicherheitspersonal, die sofort die Verfolgung des Diebes aufnahmen. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Stöckerstraße, wo sich seine Spur dann verlor. Auf seiner Flucht warf er allerdings das Diebesgut weg, so dass kein Stehlschaden entstand. Der unbekannte Dieb ist etwa 175 cm groß und schlank. Er trug bei Tatausführung eine dunkle Basecap und einen dunklen Rucksack. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

