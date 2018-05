Polizei Korbach / Bad Wildungen-Reinhardshausen - Schwarzen BMW ...

Bad Wildungen-Reinhardshausen - Schwarzen BMW X 3 auf Parkplatz zerkratzt

Korbach - Ein 78-jähriger Mann aus Haina parkte seinen schwarzen BMW X 3 am Sonntagnachmittag um 17 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Quellenstraße. Als er am Montagabend um 18 Uhr wieder zu seinem BMW kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter zwischenzeitig die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

