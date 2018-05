Polizei Korbach / Bad Wildungen - Weißes Mountainbike im ...

Bad Wildungen - Weißes Mountainbike im Schwälmer Weg gestohlen

Korbach - Ein 27-jähriger Mann aus dem Schwälmer Weg stellte sein weißes Mountainbike der Marke Sabotage am Samstagabend um 19 Uhr vor seiner Wohnanschrift ab und sicherte es mit einem Schloss. Am Sonntagmorgen stellte er um 8 Uhr fest, dass sein Mountainbike verschwunden ist. Unbekannte Diebe müssen es in der Zwischenzeit gestohlen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

